Григорий Денисенко: «Если ты максималист, то не смотришь, кого нет в составе»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко поделился эмоциями после домашней победы над «Барысом» (4:1) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. На вопрос о своем голе форвард был лаконичен:

«Просто набрал скорость и увидел, что вратарь на ближней штанге остался, завёл за ворота».

Отвечая на вопрос о возросшей уверенности на старте этого сезона, Денисенко отметил, что дело не только в нём самом, но и в изменившейся роли в команде.

«Я и в прошлом году чувствовал себя хорошо, просто где-то шайба не шла, поменьше очков было. Но и тройка у меня была другая, да и другие роли. У нас резерв есть, молодые ребята заходят, играют уверенно, не портят картину. Скорее бы выздоровели все игроки, будем действовать полной обоймой», — заявил нападающий.

На вопрос, требуется ли сейчас от каждого игрока чуть больше, форвард ответил с точки зрения характера.

«Если ты максималист по характеру, то не смотришь на обстоятельства, просто выходишь и делаешь свою работу на сто процентов. Без разницы, кого нет», — подчеркнул Денисенко.

Он также рассказал, что команда поддерживает травмированного Артёма Галимова.

«Конечно, желаем ему скорейшего выздоровления и ждём», — сказал нападающий.

По его словам, такие мероприятия помогают эмоционально разгрузиться.

«Конечно, это помогает, когда ходишь на другие мероприятия, заряжаешься эмоциями и атмосферой. Разряжаешься немного», — отметил Денисенко.

Следующую игру «Ак Барс» проведет завтра, 2 октября, против «Трактора».