Григорьев: Строить ЖК «Яблоневые сады» не начнут до решения транспортных вопросов

Фото: «Татар-информ»

В связи с большим количеством обращений в адрес Раиса РТ Рустама Минниханова по вопросу планируемой застройки территорий в пригороде Казани, руководитель республики поручил Институту пространственного планировании республики дать подробный комментарий по ситуации.

Как заявил директор института пространственного планирования РТ Олег Григорьев, ЖК «Яблоневые Сады» находится на территории так называемой «Восточной дуги» Казани, огромной территории от Дербышек на севере до пос. Салмачи на юге. Территория вошла в границы города в далеком 2007 году и до настоящего времени почти не застроена по одной простой причине – полному отсутствию улично-дорожной сети (УДС) и инженерной инфраструктуры.

«По этой же причине при разработке Генплана и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Казани Институтом Генплана Москвы эти территории были фактически «заморожены». В материалах Генерального плана это перспективная застройка, в том числе жилая, но в ПЗЗ применено московское «ноу-хау» - для жилых зон установлена зона «Ф», которая предполагает режим «Фактического землепользования», означающий, что собственник не может ничего построить на своем участке до разработки и утверждения проекта планировки территории и строительства необходимой УДС и сетей», – комментирует Григорьев.

Также для определения очередности строительства жилой застройки на территории «Восточной дуги» и синхронизации этой застройки со строительством УДС и сетей подготовлена схема очередности, в которой каждый ЖК привязан к конкретному набору инфраструктуры.

Для «Яблоневых садов» это:

– в части УДС – строительство 2-го этапа Вознесенского тракта и южного участка проектируемого проезда (пп) 29 (от ул. Р. Зорге по границе Казани до въезда в Куюки и далее на север до Вознесенского тракта),

– в части инженерных сетей – строительство водоводов и канализации до существующих сетей.

По срокам реализации того и другого:

– 2-ой этап Вознесенского тракта должен быть закончен до конца 2024 г., с одним нюансом – это будет платная трасса до пр. Победы,

– по пп. 29 ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» начал разработку проекта планировки на всем его протяжении, в составе которого с помощью транспортного моделирования будут уточнены допустимые объемы жилищного строительства на территории Восточной дуги и четко установлена их очередность с привязкой к транспортно-инженерной инфраструктуре. Однако начало разработки проектно-сметной документации и тем более начало строительства не определены,

– проектирование и строительство инженерных сетей находятся сегодня на стадии обсуждения с ресурсоснабжающими организациями, не начата даже разработка проектов планировки.

«Исходя из текущей ситуации можно констатировать, что многострадальным жителям Куюков и Салмачей конечно нужно быть бдительными, но не менее бдительным в этом случае является городское и особенно республиканское руководство – строительство ЖК «Яблоневые сады» не начнется до решения транспортно-инженерных вопросов», – рассказал спикер.

При этом он сказал, что есть и совсем хорошая новость – строительство пп. 29 и Вознесенского тракта не только положит начало стройке на территории «Восточной дуги», но и положит конец «куюкинскому затыку», особенно при условии одновременного расширения до 4 полос Олимпийской улицы, о чем тоже надо позаботиться.

Напомним, в августе 2023 года решением Раиса РТ Рустама Минниханова был наложен запрет на выдачу разрешений и строительство высотного жилья в Казанской агломерации (Лаишевский узел и вблизи деревни Куюки Пестречинского района). То есть, любое строительство на этих территориях возможно только после строительства дорожно-транспортной сети и социальной инфраструктуры. Таким образом, сегодня не идет речь о начале какого-либо строительства жилья.