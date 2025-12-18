Григорьев: «Проект дублера Оренбургского тракта не предусматривает снос жилых домов»

Проект дороги – дублера Оренбургского тракта, разработанный Институтом пространственного планирования РТ, не предполагает снос жилых домов, сообщил «Татар-информу» директор учреждения Олег Григорьев.

Он напомнил, что изначально рассматривались три варианта прохождения трассы.

«Тот, что разработан Институтом пространственного планирования, предполагает строительство магистрали в стороне от плотной жилой застройки», – подчеркнул Григорьев.

Дублер Оренбургского тракта пройдет по незастроенной территории, обходя поселки Столбище, Усады, Мирный и новые жилые районы.

Напомним, ранее Минэкономразвития России признало часть дублера Оренбургского тракта в Казани, разработанного Институтом пространственного планирования РТ, эффективным проектом.

Эффективность проекта обусловлена высокой прогнозной интенсивностью движения – 48,1 тыс. транспортных средств в сутки к 2040 году (при среднем значении по группе сравнения 20,9 тыс. ТС/сутки) и экономией времени в пути – 2,6 мин/км (при среднем значении 0,9 мин/км). Федеральное софинансирование может покрыть более половины стоимости строительства участка.

Ранее рассматривался альтернативный проект, разработанный Институтом развития города Казани, который предполагал снос 104 садовых и 36 жилых домов, а также расселение многоквартирного дома. Данный вариант не получил положительного заключения Минэкономразвития РФ.