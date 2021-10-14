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Ру Тат
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14 октября 2021  15:24

Григоренко и Хуснуллин на вертолете облетели новый город на Сахалине

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Вице-премьеры РФ Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин на вертолете облетели новый город Экополис, который будет находиться рядом с Корсаковым, в 35 километрах от Южно-Сахалинска. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

На территории населенного пункта планируется создать глубоководный порт, мультимодальный логистический центр, инновационный научный кластер на базе «Сахалин tech», в том числе центр марикультуры и экономики океана, а также туристические объекты. 

Предполагается, что в Экополисе будет проживать около 300 тыс. человек. Проект должен быть реализован в период с 2020 по 2030 год. 

«Опыт создания Экополиса стоит учесть при возведении города Спутника в агломерации Владивостока и других городов», — отметил Григоренко во время посещения города. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Дальнем Востоке рассматривается объединение городов Владивосток и Артем для создания первого города-миллионника.

#дальний восток #хуснуллин марат #Правительство РФ
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