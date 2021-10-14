Григоренко и Хуснуллин на вертолете облетели новый город на Сахалине

Вице-премьеры РФ Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин на вертолете облетели новый город Экополис, который будет находиться рядом с Корсаковым, в 35 километрах от Южно-Сахалинска. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

На территории населенного пункта планируется создать глубоководный порт, мультимодальный логистический центр, инновационный научный кластер на базе «Сахалин tech», в том числе центр марикультуры и экономики океана, а также туристические объекты.

Предполагается, что в Экополисе будет проживать около 300 тыс. человек. Проект должен быть реализован в период с 2020 по 2030 год.

«Опыт создания Экополиса стоит учесть при возведении города Спутника в агломерации Владивостока и других городов», — отметил Григоренко во время посещения города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Дальнем Востоке рассматривается объединение городов Владивосток и Артем для создания первого города-миллионника.