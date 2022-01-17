Гриф Хайруллин: Минтимеру Шаймиеву удалось сохранить достижения Татарстана в сложные годы

Член различных международных академий, профессор Гриф Хайруллин из Казахстана считает, что во многом благодаря первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву удалось сохранить и продолжить развивать достижения республики даже в сложные годы.

«Минтимер Шаймиев смог обеспечить заложение основы нынешних достижений. Даже в условиях развала Советского Союза, не растеряв такие исконные качества народа, как трудолюбие и умение строить добрые отношения с соседями, он смог найти правильный путь», — высказал свое мнение ученый в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Собеседник агентства напомнил, что в 1992 году во время проведения референдума о государственном суверенитете Татарстана среди жителей республики бытовали разные мнения. «Немало было нападок в адрес Татарстана и лично Минтимера Шаймиева. И даже тогда он смог осуществить правильную политику», — уверен Гриф Хайруллин.

«В такой ситуации во главе республики, наверное, нужен был волевой, имеющий поддержку народа и уверенный в себе Минтимер», — добавил исследователь.

Он также отметил большую роль первого Президента Татарстана в деле сплочения татарского мира вокруг исторической родины татар. «Всемирный конгресс татар проводит множество мероприятий, прикладывает огромные усилия к развитию национального сознания татарского народа. Эта организация в 1992 году начала свою деятельность именно на основании указа Президента Татарстана Минтимера Шаймиева», — напомнил собеседник.

«Заслуги Минтимера Шаймиева достойны войти в историю. Мы, татары, и сегодня живы, мы есть, и сегодня мы стремимся к новым вершинам. И в том, что эта реальность осознается и в России, и по всему миру, несомненно, велика заслуга Минтимера Шаймиева», — заключил профессор.