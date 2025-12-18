Грибанова: Есть подозрение, что часть стран скрывает особо опасные болезни животных

Поддержание ветеринарного благополучия возможно только при регулярном обмене информацией об имеющихся заболеваниях животных между странами. Об этом заявила на пресс-конференции в «Татар-информе» и. о. заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Мария Грибанова.

«Невозможно, имея общую границу, обеспечить эпизоотическое благополучие. Однако часть стран не готова быть с нами откровенными и скрывает особо опасные болезни животных. У нас есть подозрения, что скрывает информацию Казахстан, потому что заболевания там фиксируются, но они со своей стороны это не подтверждают. А у нас есть большие опасения», – сказала она.

Грибанова подчеркнула, что напряженная эпизодическая ситуация по особо опасным и заразным болезням животных наблюдается в мире уже на протяжении многих лет. «Ситуация не меняется в лучшую сторону, а из года в год становится все только хуже. В мире вспышкам заразных болезней животных подвергаются все новые страны, где ранее такие болезни не регистрировались», – отметила она.

Так, например, по ее словам, в мире зарегистрировано более 10 тыс. случаев африканской чумы свиней, из них свыше 1,7 тыс. – среди домашних свиней и около 9 тыс. – среди диких животных.

Только в Польше зарегистрировано более 300 тыс. случаев высокопатогенного гриппа птиц. Кроме того, зафиксировано 9 тыс. случаев ящура, из них 8 тыс. вспышек – в Индонезии.

«В настоящее время наблюдается тенденция, когда вирусы становятся круглогодичными и чаще преодолевают межвидовой барьер, заражая млекопитающих и повышая риск для людей. Угроза новых инфекций сохраняется и становится заметнее на фоне климатических изменений и расширения контактов между людьми и животными. Противодействие угрозам требует сотрудничества по принципу "единое здоровье", поскольку здоровье людей и животных, экосистема связаны между собой», – заключила Грибанова.