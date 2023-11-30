«Греют не только тело, но и душу»: бойцы поблагодарили кукморцев за вязаные вещи

Жители села Уркуш Кукморского района активно помогают российским военным, находящимся на передовой. Летом они плетут маскировочные сети, а с наступлением холодов начинают вязать носки, варежки и шапки. Один из волонтеров — Ринат Галимзянов, который, сломав стереотипы, активно занимается вязанием одежды вместе с рукодельницами.

В XXI веке акценты сместились — женщины преуспевают в традиционно мужских занятиях и профессиях, а мужчины в свою очередь не считают зазорным делать вещи, которые традиционно считаются женскими: например, заниматься вязанием. Ринат Галимзянов из села Уркуш неспроста занялся этим делом.

«Раньше я вязал для себя, для своих родных, а вот когда началась специальная военная операция, я начал вязать для наших солдат. В прошлом году связал 14 пар носков, шапок и варежек, в этом году девять», — рассказал мужчина.

Женщины села Уркуш и Ринат Галимзянов вечерами собираются вместе для оказания помощи бойцам. По словам вязальщиц, те, кто со спицами не на «ты», помогают деньгами или привозят пряжу домой.

«В этом году я купила сначала 30 штук пряжи, потом еще 10 докупила. На спонсорские деньги приобрела еще 32 штуки пряжи. Из всего этого мы связали 67 пар носков, из них семь пар детских и 60 взрослых. Еще добавили купленные в магазине носки, чтобы солдатам было еще теплее», — рассказала активистка Фирая Муртазина.

Для самых опытных рукодельниц главное, чтобы руки и ноги солдат были всегда в тепле.

«Наши мамы в годы войны вязали носки под лунным светом, а сейчас уже условия стали лучше. Почему бы и нам не помочь солдатам? Пока глаза видят, пока пальцы действуют, пока нужна помощь ребятам, мы будем вязать», — подчеркнула Карима Галиева.

По словам местных жителей, обратная связь с передовой активно доходит. Бойцы записывают видео, пишут письма, в которых признаются: связанные вещи греют не только тела, но и души.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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