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На главную ТИ-Спорт 5 апреля 2025 12:25

Гретцки прокомментировал решение Овечкина не забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота

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Гретцки прокомментировал решение Овечкина не забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота
Фото: Х / Washington Capitals

Канадский форвард Уэйн Гретцки, чей рекорд по заброшенным шайбам в карьере сегодня ночью повторил россиянин Александр Овечкин (по 894 шайбы за сезон), оценил решение россиянина на забрасывать 895-ю шайбу в карьере в пустые ворота.

«Хорошо (улыбается). Я забивал каждый гол в пустые ворота, если мог. Я знаю, что Овечкин тоже бы так поступил», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня ночью российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы в домашней игре регулярного сезона с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3). Таким образом Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах за карьеру..

#Александр Овечкин #НХЛ
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