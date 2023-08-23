«Грекобанда», армянский вокал, напевы Поволжья: XIV этнофест Крутушка зазывает в хоровод

Фото: © «Татар-информ»

Под Казанью, на территории лагеря «Байтик» в Высокогорском районе Татарстана, в последние выходные лета, с 25 по 27 августа, пройдет XIV Международный этнический фестиваль «Крутушка – 2023». В этом году в его программе более 150 событий, включая концерты, мастер-классы, встречи с известными спикерами, танцевальный баттл, работа старинного фотоателье и, конечно, ярмарка товаров народных умельцев. Музыкальную часть фестиваля составят более 300 исполнителей и около полусотни коллективов, представляющих культуру разных регионов России и зарубежных стран.

Первые мероприятия начнутся на фестивале «Крутушка» с 15 часов 25 августа. Традиционно в каждый из трех дней с 18 и до 22 часов запланированы большие концерты. Музыкальная сцена – основная точка притяжения Крутушки, напомнила на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» координатор проекта, куратор научно-просветительского и этнографического направлений Дина Башкирова.

«Часть постоянных гостей приезжают к нам на фестиваль уже более 10 раз. Конечно же, есть и новые участники из далеких регионов и других стран. Выступят коллективы, представляющие русскую культуру, татарскую культуру, мы услышим музыку Средиземноморья от “Грекобанды”, русско-армянский проект из Москвы “Неизвестный композитор” – это молодые суперзаводные ребята, которые приглашают всех присоединиться и танцевать под их музыку. Будут коллективы, представляющие уральский регион – Protosound и Y.U.R.T.A project. Из далекой Сибири, из Иркутской области приезжает коллектив “Степные напевы” уже выехал, для них уже фестиваль начался, они уже на пути к нам – везут с собой костюмы, музыкальные инструменты, традицию прибайкальских бурят. Это все будет очень красочно, интересно. Будут и коллективы из Центрального региона», – анонсировала Башкирова.

На этноярмарку заявилось в этом году необычно много мастеров со всей России. Из них организаторы отобрали лишь сотню, чьи товары ручной работы можно будет увидеть и приобрести желающим.

«В этом году на ярмарку в Крутушке заявилось подозрительно большое количество мастеров со всей России – почти 500 заявок пришло. Это рекорд. Где-то 400 из них прошло первичный отбор, чуть меньше 100 мастеров в итоге допущены к участию в ярмарке. Она будет очень разнообразной, представлены будут очень необычные вещи, которые тяжело найти на маркетплейсах. Приедут те мастера, которые действительно сами делают уникальные вещи и сами же продают. Они отвечают за качество изделия и могут рассказать историю, из чего это сделано, как это сделано, почему это сделано именно так. Простенькая соусница, которая поселится у вас дома, будет иметь свою историю, которую вы будете вспоминать каждый день. Люди делают это все с любовью», – рассказал куратор направления «Ярмарка» Дамир Насыров.

Ярмарка, к слову, будет условно разделена на три части, которые зрителям фестиваля можно будет детально изучить за три дня Крутушки. Разнообразие будет варьироваться от угощения восточными сладостями и чаями разных народов России, до этнотекстиля и этнических музыкальных инструментов.

Фото: © «Татар-информ»

«В этом году будет хорошо представлена одежда в этностиле и современная с небольшими этническими элементами. Еще хочу сказать, что обычно тяжело вытащить на такие ярмарки мастеров, которые делают музыкальные инструменты. Но у нас будет несколько таких мастеров, очень известных в России», – обратил внимание Насыров.

Будет на фестивале и отдельная кулинарная площадка. Еще в прошлом году, напомнила заместитель председателя оргкомитета Алла Калугина, здесь построили беседку и русскую печь, на которой готовили и вели в зону фуд-корта прямую трансляцию того, как готовят.

«В этом году мы решили повторить и расширить этот опыт. В субботу и воскресенье будут проходить мастер-классы, где шеф-повар русской кухни Максим Сырников и другие шеф-повара из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани будут готовить. В воскресенье они будут накрывать большой праздничный стол, готовить, например, борщ на лососе, запеченного осетра, разносолы, губадию, фруктово-ягодный взвар. В субботу пройдут мастер-классы по русской и татарской кухне», – рассказала Алла Калугина.

Ежегодно за три дня фестиваля его посещают, по словам генерального директора Центра информационных технологий в образовании, председателя оргкомитета фестиваля Ларисы Бикмуллиной, около 4-5 тысяч человек. В этом ожидают не меньше.

«Наш фестиваль не такой, на который можно забежать и убежать – с ним все понятно. Наоборот, надо окунуться в него, оставаться чем дольше, тем лучше, и желательно до конца дня, когда в 22 часа заканчивается основная музыкальная программа», – подчеркнула Бикмуллина.

Добраться на фестиваль «Крутушка», не имея личный транспорт, можно на городском автобусном маршруте №78. Правда, ходит он редко (каждые полтора часа), необходимо учитывать расписание движения, опубликованное на сайте фестиваля. Автобус идет до поселка Крутушка, дальше нужно будет пройти пешком «на звук веселья и запах вкусноты» 200-300 метров. Вход на фестиваль платный – необходим единый билет на все три дня. Отдельно оплачивается место под палатку и автостоянка (в случае приобретения места под палатку на 3 дня парковка включена в услугу).

«В случае размещения в палатке вы погружаетесь на все три дня в атмосферу фестиваля и находитесь в центре всех событий. Люди, которые живут в палатках, самые счастливые на фестивале – они видят все», – подытожила Алла Калугина.