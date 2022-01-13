Греф заявил, что Сбербанк готов к возможным новым санкциям США

Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями, заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает РИА Новости.

В кулуарах Гайдаровского форума он сказал журналистам, что в банке готовы ко всем вариантам развития событий.

«Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы», — подчеркнул он.

Ранее сенаторы США представили законопроект о санкциях против России в случае, если она начнет военный конфликт с Киевом. Тогда предлагается ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, который включает 12 имен, среди них есть Сбербанк.