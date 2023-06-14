Греф заявил, что перестроить экономику России быстро невозможно

Быстро перестроить экономику России невозможно. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно», — подчеркнул финансист.

В связи с этим Греф напомнил, что РФ производят ряд товаров в таких объемах, что их невозможно продать на внутреннем рынке. Поэтому, по его словам, она будет «оставаться экспортно ориентированной страной».

Относительно перспектив России «использовать потенциал внутреннего спроса», в том числе возникший после ухода ряда западных компаний, банкир заметил, что они пока остаются под вопросом.

Вместе с тем, по его мнению, «Правительство <…> делает сегодня многое <…>, чтобы стимулировать производство местных, локализованных уже, поставщиков товаров и услуг».

При этом Греф отказался считать стратегию встраивания экономики РФ в глобальные рынки, которая реализовывалась на протяжении десятилетий, ошибочной. «<…> внешние инвестиции — это не только деньги, но и технологии, обучение персонала самому передовому опыту», — пояснил он.