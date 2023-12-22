Греф спрогнозировал дату снижения ставки ЦБ и будущее цен на недвижимость

Центральный банк России может начать снижать ключевую ставку после I квартала 2024 года. Так считает топ-менеджер «Сбербанка» Герман Греф, пишет ТАСС. При этом в 2024-м (на протяжении всего года) ставка ЦБ будет выше 10%.

Он добавил, что из-за запредельной действующей ставки (16%) в стране резко сократилось кредитование (и корпоративное, и потребительское). При этом ипотека еще «жива» благодаря государственным дотациям. Тем не менее, рост кредитного портфеля в следующем году будет гораздо ниже, говорит Греф.

Также он высказался по поводу будущего цен на недвижимость. По его мнению, цены на этом рынке начнут падать из-за сокращения льготной ипотеки. Он подчеркнул, что более 70% займов – это как раз субсидированная государством ипотека. По мере сокращения этих субсидий сократиться и объем кредитования и, как следствие, цены на «недвижку» пойдут вниз.