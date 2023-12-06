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Греф рассказал о потенциале рубля
Большого потенциала для укрепления или ослабления рубля в Сбербанке не видят. Такую позицию высказал топ-менеджер кредитной организации Герман Греф, пишет ТАСС.
Спикер подчеркнул, что курс рубля у нас рыночный, его предсказать невозможно.
«В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус», - подчеркнул представитель Сбербанка на форуме «День инвестора».
Он также подметил, что при сложившемся торговом балансе импорта и экспорта, сегодняшний курс рубля кажется наиболее сбалансированным.
Ранее Греф высказывался относительно будущих цен на «вторичку» и «новостройку» при отмене льготной ипотеки.
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