Греф рассказал, когда российская экономика вернется к уровню 2021 года

Российской экономике потребуется примерно десять лет, чтобы вернуться к уровню 2021 года, считает глава Сбербанка Герман Греф. Таким мнением он поделился на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно десять лет», — сказал Греф, добавив, что экономика продемонстрировала удивительную гибкость. По его словам, никто не ожидал, что подстройка под новую ситуацию будет происходить такими темпами.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отмечал, что при сохранении санкционного давления на Россию на перестройку экономики уйдет минимум два года.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.