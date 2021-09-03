Греф предупредил о сокращении энергетического экспорта РФ на 179 млрд долларов

Энергетический экспорт России в результате энергетического перехода может сократиться на 179 млрд долларов к 2035 году и на 192 млрд долларов к 2050 году. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф во время панельной сессии Сбера в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно исследованию банка, если произойдет энергопереход, он может привести к потенциальному падению производства нефти и газового конденсата в России к 2050 году на 72%, газа — на 52%, энергетического угля — на 90%.

«Сразу оговорюсь, это прямое использование этого топлива в виде источников энергии. Если мы сумеем сделать два маневра (а мы должны это сделать): в первую очередь, развить иные способы переработки — это газохимия и нефтехимия, и превратить эти технологии в более экологичные, тогда мы сможем увидеть другие цифры», — сказал Греф.

Он добавил, что достижение мировой углеродной нейтральности также может сказаться и на российском бюджете, и на доходах населения. По расчетам Сбербанка, потери бюджета РФ за счет недополучения нефтегазовых доходов могут составить около 5 трлн рублей к 2035 году, а снижение доходов граждан РФ — до 14%.