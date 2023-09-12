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Греф посоветовал россиянам не хранить сбережения в твердой валюте
Хранить сбережения в твердой валюте сейчас невыгодно, и россиянам стоит задуматься о других способах сохранения средств. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
«Наверное, сейчас я бы не рекомендовал хранить в тех валютах, в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности», — заметил финансист, уточнив, что никогда нельзя «давать универсальные советы»
В связи с этим Греф упомянул инструменты для хеджирования риска, в том числе валютного. Это в том числе рублевые облигации и ценные бумаги отечественных компаний. «Сейчас уникальный момент для того, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции <…>», — уверен он.
Руководитель Сбера также усомнился в справедливости нынешнего курса рубля. «<…> мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80–85 рублей. То есть примерно на 10–15 рублей дешевле <…>», — убежден банкир.
До этого на пресс-конференции в ходе Восточного экономического форума глава Сбербанка предположил, что на курс рубля давят спекулянты, и заверил, что меры борьбы с их деятельностью прорабатываются, отмечает ТАСС.
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