Греф обещал снести «кибитки» вокруг «Манжерока» и создать в России лучший курорт в мире

Глава Сбера Герман Греф планирует снести шалаши и шанхаи вокруг всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай, и развить его так, чтобы в России была лучшая в мире «горнолыжка». Об этом спикер рассказал на Дне инвестора. Напомним, что курорт «Манжерок» открыли в декабре 2023-го.

Греф надеется, что в начале следующего года правительство РФ подпишет договор, по которому рядом с «Манжероком» создадут первую федеральную зону комплексного развития территории. Сбер, как главный инвестор этой зоны, возьмет под контроль всю инфраструктуру, в том числе «номера для гостей», так как сейчас «там строятся шалаши и шанхаи вокруг», а точнее «цыганские разноцветные кибитки», уточнил Греф.

«Мы будем строго этим управлять, воссоздавая природу Алтая и постепенно снося все эти «кибитки» и отдавая эти зоны инвесторам разного уровня, но которые готовы строить там туристический кластер высочайшего уровня. Это будет касаться всех уровней отелей — от двух до пяти звезд», — анонсировал глава Сбера.

По его словам, спрос на отдых в том районе высокий, из-за чего земля там дорогая. Сейчас начнут строить первый комплекс апартаментов, которые могут окупить строительство инфраструктуры после их запуска, а потом еще долго приносить прибыль.

На данный момент в России – дефицит подобной инфраструктуры. Однако, как надеется Греф, «Манжерок» станет отличной альтернативой «Куршевелю».

Также в Горно-Алтайске построят новый аэропорт и улучшат инфраструктуру. На новой «стоянке самолетов» будет удлиненная взлетная полоса, новые перроны и новая дорога до «Манжерока». По ней россияне доберуться до курорта за 15–17 минут.