Греф назвал кризис в экономике подарком, который делает жизнь «более яркой и интересной»

В России пока не наблюдается признаков завершения экономического кризиса, заявил Глава «Сбербанка» Герман Греф. В сложившихся условиях он призвал власти страны уделить внимание поддержке детей и пожилых граждан, а всем остальным посоветовал «творить и работать» в новых условиях, назвав их «огромным подарком».

«Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим», – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что «жизнь стала значительно более яркой, красочной интересной, и похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной». Правительство в этих условиях должно сосредоточиться на поддержке детей, стариков и тех, кто не может сам себя обеспечить.

«А для всех остальных, может быть, это и огромный подарок, может быть, мы до конца этого не осознаем – потому что есть мотивация жить, работать, творить и придумывать», – считает Греф.

В большей степени кризисная ситуация в РФ объясняется уходом иностранных компаний, поскольку это приводит к снижению конкуренции, а потери, которые понесли другие страны в России, никто еще не осознал, добавил он.

Напомним, массовый уход зарубежных компаний из РФ начался после того, как Президент Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине – это произошло 24 февраля. В ответ западные страны ужесточили антироссийские санкции.