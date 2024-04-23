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Греф: Набсовет Сбера рекомендовал выплатить дивиденды своим акционерам
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить своим акционерам 33,3 рубля дивидендов на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Данная доля от прибыли определена по итогам работы кредитной организации в 2023 году, рассказал топ-менеджер компании Герман Греф, чьи слова приводит «Интерфакс».
В общей сложности на выплату дивидендов направят 750 млрд рублей или 50% от чистой годовой прибыли банка. По словам Грефа, это рекордная сумма дивидендов за всю историю «Сбера».
Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня в заочной форме, реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июля.
Отметим, что при текущей стоимости ценных бумаг «Сбербанка» (310 рублей за штуку) дивидендная доходность составит 10,75% годовых.
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