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Экономика
20 августа 2022  15:51

Гречка и молоко в Татарстане оказались самыми дешевыми в ПФО

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В Татарстане сохраняются самые низкие среди субъектов ПФО цены на молоко, сметану, гречку и сливочное масло. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Он доложил, что по дешевизне продуктов республика занимает 5-е место в округе. Мониторинг и контроль за ценами на продовольственную продукцию в регионе продолжается. Зяббаров отметил, что, например, в июне наблюдалось снижение цены на сахар, куриные яйца, картофель, хлеб и хлебобулочные изделия, сливочное и подсолнечное масло, макаронные изделия, фрукты и овощи.

Совещание провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба Кабмина.

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