Греция ужесточает ограничения для непривитых от Covid-19

С 13 сентября в Греции вводится ряд ограничений для граждан, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции. В частности, им запретят посещать кафе, бары, рестораны и другие общественные заведения, информируют «Известия».

Новые антиковидные требования будут действовать до конца марта 2022 года. Они вводятся для ускорения темпов вакцинации в стране.

Попасть в театры, музеи либо тренажерные залы непривитые граждане смогут только со справкой об отрицательном результате ПЦР либо экспресс-теста, который был сделан за 48 часов до посещения.

«Непривитые учителя и работники сферы туризма, общественного питания, телевидения, кино и театра будут проходить два теста в неделю», — уточнили в Минздраве Греции.

Студенты без прививок будут проходить два бесплатных теста самопроверки, а также два платных лабораторных (за свой счет). Кроме того, все жители и гости страны обязаны носить маски в общественных местах.

В настоящее время вакцинацию прошло 53% населения Греции. Как сообщают власти страны, к осени этот показатель планируется довести до 70%.