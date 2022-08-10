Греция с 20 августа выйдет из под финансового контроля Евросоюза

С 20 августа Греция выходит из механизма внешнего финансового наблюдения Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

«Спустя 12 лет... тяжелая глава для нашей страны подходит к концу. Греция возвращается к европейским стандартам, она больше не будет исключением в еврозоне», — сказал греческий министр финансов Христос Сайкурас.

В 2010 году из-за острого кризиса в стране Евросоюз ввел механизм внешнего финансового наблюдения. По информации агентства Reuters, письмо первого заместителя главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони подтверждает, что ситуацию удалось урегулировать.

Сайкурас подчеркул, что теперь Греция получит больше свободы в ведении экономической политики и приблизит ее к достижению статуса инвестиционного уровня.