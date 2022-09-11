Греция отказалась отправлять Киеву российские комплексы С-300

Греция не будет поставлять киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства и другое вооружение, которое нужно ей для обороны. Об этом заявил Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает РИА Новости.

«Мы много раз говорили, что поддержка, которую мы предоставляем Украине, не должна идти за счет обороны страны», — ответил Премьер на соответствующий вопрос, заданный журналистом на пресс-конференции в Салониках.

Касательно обещанных поставок БМП-1 Мицотакис уточнил, что ранее была достигнута договоренность отправить ряд старых греческих боевых машин пехоты при условии их немедленной замены на более современные немецкие машины.

«Переговоры об этом нашем решении продолжаются», — сказал Премьер.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.