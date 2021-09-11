Греческий ветеран УНИКСа завершил игровую карьеру

Сегодня 38-летний греческий форвард казанского УНИКСа Костас Каймаоглу официально заявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Ни один легионер в истории казанского клуба не сыграл больше Каймакоглу за УНИКС. В Казани он выступал с 2012 по 2021 год, но в последних сезонах играл немного. За свою карьеру баскетболист выступал всего за четыре клуба: помимо УНИКСа, это «Нир Ист», «Марусси» и «Панатинаикос».

«Баскетбол был и остается самым близким другом. Безусловно, особое место в моей жизни занимает казанский УНИКС. От всей души благодарю клуб, его президента и сотрудников <...> Я ухожу с высоко поднятой головой. Знаю, что отдавал всего себя тому виду спорта, который люблю. И горжусь этим», — отметил спортсмен.

В недавнем интервью ИА «Татар-информ» президент УНИКСа Евгений Богачев уверенно заявил, что Каймакоглу после завершения игровой карьеры останется в системе клуба. С таким опытом он еще принесет УНИКСу немало пользы.