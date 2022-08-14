Гребцы из Калуги спасли девочку, которая упала в реку в Казани и начала тонуть

Инцидент произошел накануне в Казани. Двое гребцов из Калуги: тренер Евгений Горячковский и спортсмен Алексей Некрасов – были на берегу гребного канала, ожидая конца вечерней программы соревнований, когда неподалеку от них маленькая девочка семи лет со своей сестрой гуляла на плоту.

В один момент девочка оступилась и упала в воду, начала тонуть. В ту же секунду двое спортсменов бросились за тонущей девочкой и совместными усилиями вытащили ее обратно на плот.

После этого парни помогли сестренкам добраться домой, даже дали им деньги на такси. Об этом сообщают в телеграм-канале «Жизни Калужских гребцов».