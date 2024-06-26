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Гражданской авиации Татарстана исполняется 100 лет
Сегодня, 26 июня, гражданской авиации Татарстана исполняется 100 лет. Напомним, именно 25 июня 1924 года вышел один из выпусков газеты «Красная Татария», где была заметка о том, что 26 июня откроют Казанский аэропорт.
«Завтра все, кто так или иначе, много или по мере сил и возможности, вносил свою лепту в великое дело авиастроительства Татарстана, - завтра они соберутся на аэродроме. Завтра они здесь воочию увидят, что их лепта нашла конкретное воплощение: ведь это их общими усилиями открыли Казанский аэропорт», - говорится в заметке издания.
В материале отмечалось, что день открытия аэропорта стал праздником всех друзей Красного авиофлота и одно из важнейших достижений советской авиации. Средства на его открытие «собирали по грошам», а самой торжественной церемонии ждали целый год.
Интересно, что дата открытия Казанского аэропорта совпала с годовщиной основания Татарской республики. Это совпадение, как говорится в заметке, «выдвигает перед республикой лозунг создать аэрофлотилию Красного Татарстана к следующей годовщине».
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