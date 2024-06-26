Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сегодня, 26 июня, гражданской авиации Татарстана исполняется 100 лет. Напомним, именно 25 июня 1924 года вышел один из выпусков газеты «Красная Татария», где была заметка о том, что 26 июня откроют Казанский аэропорт.

«Завтра все, кто так или иначе, много или по мере сил и возможности, вносил свою лепту в великое дело авиастроительства Татарстана, - завтра они соберутся на аэродроме. Завтра они здесь воочию увидят, что их лепта нашла конкретное воплощение: ведь это их общими усилиями открыли Казанский аэропорт», - говорится в заметке издания.

В материале отмечалось, что день открытия аэропорта стал праздником всех друзей Красного авиофлота и одно из важнейших достижений советской авиации. Средства на его открытие «собирали по грошам», а самой торжественной церемонии ждали целый год.

Интересно, что дата открытия Казанского аэропорта совпала с годовщиной основания Татарской республики. Это совпадение, как говорится в заметке, «выдвигает перед республикой лозунг создать аэрофлотилию Красного Татарстана к следующей годовщине».