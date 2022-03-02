«Гражданская инфраструктура работает в повседневном режиме»: войска РФ взяли Херсон

Подразделения российской армии, участвующие в миротворческой спецоперации на Украине, полностью взяли под контроль областной центр Херсон. Тем временем войска Донецкой и Луганской народных республик полностью отрезали украинским войскам выход к Азовскому морю и завершают окружение Мариуполя. О главных событиях на Украине – в обзоре «Татар-информа».

Игорь Конашенков сегодня утром сообщил, что с начала проведения специальной военной операции глубина продвижения российских вооруженных сил составила 75 км Фото: mil.ru

«Выведено из строя вещание телевышки, разрушения жилых домов не допущено»

О том, что Херсон перешел под контроль Вооруженных сил РФ сегодня утром сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, группировка войск ЛНР при поддержке Вооруженных сил РФ установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. С начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 км. Группировка войск ДНР, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Продвижение вперед с начала операции составило 58 км. Подразделениями Вооруженных Сил России установлен контроль над населенными пунктами Токмак Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях, украинские военнослужащие вернутся к своим семьям.

«Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечения правопорядка и безопасности населения», - рассказал Конашенков.

Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон Фото: скриншот с камеры наблюдения в центре Харькова / соцсети

Представитель Минобороны РФ отметил, что российские войска продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го Главного центра психологических операций был нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев. Выведено из строя аппаратное вещание телевышки, в результате удара разрушения жилых домов не допущено», - подчеркнул Конашенков.

Он уточнил, что всего с начала операции Вооруженными Силами РФ поражено свыше 1,5 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция. Уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, а также 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 46 беспилотных летательных аппаратов.

Российские войска продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины Фото: соцсети

«Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт»

Тем временем страны Запада усиливают секционное и политическое давление на Россию. США 1 марта объявило о закрытии воздушного пространства страны для российских самолетов. Американские авиакомпании начинают отменять и перенаправлять рейсы, следовавшие ранее через территорию России. В частности, авиакомпания United Airlines уже приостановила использование воздушного пространства РФ для выполнения своих рейсов в Индию. Ранее воздушное пространство для российских самолетов закрыли 36 стран ЕС и Канада. А вот Турция отказалась закрывать небо для россиян и вообще не поддержала санкции против РФ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не участвует и не намерена поддерживать санкции, оставаясь нейтральной страной в конфликте. «Мы вообще не участвовали в таких санкциях в принципе. Мы также не имеем никакого желания участвовать в этих санкциях», приводит информагентство Anadolu заявление Чавушоглу.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу: «Мы вообще не участвовали в таких санкциях в принципе. Мы также не имеем никакого желания участвовать в этих санкциях» Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын уточнил, что власти Турции не хотят «сжигать мосты» в отношениях с Россией. «Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт», — сказал Ибрагим Калын в интервью CNN Turk.

Санкции против России также отказались водить Китай, Бразилия, Индия, Аргентина, Мексика, ЮАР, Сирия, Венесуэла, Куба и многие другие страны. Против осуждения России также выступили Египет и ОАЭ.

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции против России. «Туроператорам мы рекомендуем приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады. Туристам, которые забронировали туры в не доступные для путешествий страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления», - сказала глава ведомства Зарина Догузова.

«Туристам, которые забронировали туры в не доступные для путешествий страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А Китай рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в США из-за дискриминации азиатов в этой стране по отношению к азиатам. Такое предупреждение в среду опубликовало посольство КНР в Вашингтоне. «Безопасность китайских граждан в США серьезно пострадала на фоне оскорблений и унижений Китая, а также злонамеренных нападений на азиатов», - заявило посольство КНР в Вашингтоне.

Для защиты сбережений россиян отечественные банки начали повышать ставки по депозитам

Вслед за странами к недружественным действиям против России присоединяются крупные западные компании. Так авиаконцерн Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям и их техподдержку. Apple остановила продажи своей продукции и ограничила работу сервисов в России.

Для защиты экономики России от действия недружественных стран Президент Владимир Путин подписал второй пакет контрсанкций. В числе временно вводимых экономических мер введение особого порядка совершения сделок резидентов с иностранными лицами, которые проявляют недружественные действия. Это касается предоставления им кредитов и займов, приобретения ценных бумаг и недвижимости. Также запрещен вывоз из России наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов.

Для защиты экономики России от действия недружественных стран Президент Владимир Путин подписал второй пакет контрсанкций Фото: kremlin.ru

Тем временем цена на нефть Brent на мировых рынках превысила 110 долларво за баррель впервые с августа 2014 года, цена газа в Европе превысила 1800 долларов за 1 тыс. кубометров.

Минфин России поддержал инициативу депутатов Государственной Думы по отмене НДС на драгоценные металлы для граждан. Ведомство полагает, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов.

Для защиты сбережений россиян отечественные банки начали повышать ставки по депозитам. Максимальные ставки по вкладам в ВТБ и Сбербанке достигли 21%. Одновременно Сбербанк заявил, что уходит с европейского рынка из-за оттока денежных средств и угрозы безопасности сотрудников. «Северсталь» также прекратила поставки в Европу из-за санкций, компания перенаправит товарные потоки на альтернативные мировые рынки.

Для защиты от санкций в Татарстане был создан оперативный штаб под руководством Премьер-министра республики Алексея Песошина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для защиты от санкций в Татарстане был создан оперативный штаб под руководством Премьер-министра республики Алексея Песошина и утвержден план основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики. В плане 4 основных направления: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; поддержка предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего предпринимательства; общесистемные меры.