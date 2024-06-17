Гражданка Вьетнама пыталась провезти в Россию часы на 12,5 млн внутри себя

В московском аэропорту Домодедово таможенники задержали 52-летнюю гражданку Вьетнама, которая пыталась провезти внутри своего тела дорогостоящие швейцарские часы в обход уплаты таможенных пошлин, сообщает ТАСС.

Женщина прилетела из Дубая и проходила зеленый коридор, когда сработал сигнал металлодетектора. При личном досмотре у нее обнаружили две модели Rolex - Submariner и DayDate, а также часы Audemars Piguet Royal Oak с бриллиантами. Общая стоимость изъятых элитных часов составляет 12,5 млн рублей.

По оценкам таможни, пассажирка из Вьетнама таким образом пыталась уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму 3,6 млн рублей при ввозе люксовых часов на территорию России.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела о контрабанде стратегически важных товаров и уклонении от уплаты таможенных платежей. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и крупный штраф до 1 млн рублей.