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Происшествия
18 декабря 2021  17:50

Гражданка РФ пропала на территории Камбоджи

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В Камбодже ищут пропавшую россиянку Анастасию Шередько. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.

«Пятнадцатого декабря... на телефон экстренной связи консульского отдела посольства России в Камбодже поступила информация о возможном похищении гражданки РФ Анастасии Шередько», — пояснили в дипмиссии.

Сразу после получения дополнительной информации консульский отдел незамедлительно обратился в правоохранительные органы королевства, которые в настоящее время проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Правоохранители же в свою очередь отметили, что посольство РФ постоянно контактирует с местной полицией и следит за ситуацией.

Ранее некоторые СМИ написали, что россиянка могла быть похищена гражданином Китая, с которым она познакомилась в соцсетях и общалась накануне. 

#происшествие #россияне #розыск людей
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