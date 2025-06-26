Гражданка Китая оказалась виновна в ДТП на Ершова в Казани

В Казани автоинспекторы нашли виновницу ДТП, которое произошло 4 мая на улице Николая Ершова.

Как сообщил врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Казани Айрат Хамидуллин, 25-летняя гражданка Республики Китай, управляя «делимобилем» Nissan Qashqai, при перестроении не убедилась в безопасности маневра, создала помеху и спровоцировала ДТП.

В результате 62-летний водитель за рулем «Лада Гранта» врезался в металлическое ограждение.

Свою вину в нарушении ПДД девушка признала. В отношении автоледи составили административный протокол.

«Процессуальное решение по статье о причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего будет принято после получения результатов судебно-медицинской экспертизы», – добавил Айрат Хамидуллин.