Гражданина Узбекистана, обманувшего Минздрав Перми на 71 млн, будут судить в Казани

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«Татар-информу» стало известно, что в ближайшее время в Советском суде Казани стартует процесс по делу казанского предпринимателя Уктирбека Мамаджонова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и производстве медицинских товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 37-летний гражданин Узбекистана производил в Казани несертифицированные медицинские маски и нанес ущерб на 2 млн рублей.

Как удалось выяснить «Татар-информу», с начала ноября прошлого года суд не мог найти Мамаджонова. Оказалось, что сейчас он находится в СИЗО в Пермском крае. В конце июля 2023 года его судили за аналогичные преступления.

Ранее в Управлении генеральной прокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу сообщали, что Ленинский районный суд вынес приговор двум предпринимателям из Казани – Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Суд признал их виновными в сбыте фальсифицированных медицинских изделий, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, госконтракт стоимостью 366 млн рублей на поставку медицинских изделий был заключен 12 ноября 2020 года между ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» и компанией «МедЛайт» из Челябинска. С 3 декабря 2020 года по 18 февраля 2021 года в ГКУЗ «Пермский краевой центр мобилизационных резервов «Резерв» через компании «Бета» и «МегаПолисМ» была поставлена продукция, признанная фальсификатом, – 700 тыс. медицинских халатов и 57,5 тыс. комплектов защитной одежды.

«Пошитые Мамажоновым "халат медицинский" и "комплект одежды защитной" сопровождались ложной информацией об их характеристиках и изготовителе. В соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» они не могут быть отнесены к медицинским изделиям. Ущерб для бюджета Минздрава Пермского края составил 71,7 млн рублей», – говорил в суде государственный обвинитель.

По этому делу Чалкову назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий, сроком на три года. Такое же наказание суд назначил Уткирбеку Мамажонову. А Демокриту Манелову назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 400 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий, сроком на два года.

Также все трое должны возместить 71 млн рублей в бюджет Пермского края.