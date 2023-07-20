Гражданин Индии госпитализирован в Тамбовской области с подозрением на холеру

У гражданина Индии в Тамбовской области выявили холероподобный возбудитель, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

«Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проводит противоэпидемические мероприятия в гостинице для трудовых мигрантов, расположенной в Рассказовском районе, в связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии. В кратчайшие сроки проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель», – указано в сообщении.

Отмечается, что пациент госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Лечение обеспечено в полном объеме, состояние пациента удовлетворительное.



Специалистами незамедлительно приняты меры по выявлению и лабораторному обследованию контактных лиц. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди контактных не выявлено, отметили в ведомстве.