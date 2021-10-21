В Мамадышском районе граждане Узбекистана досрочно проголосовали за Президента страны

Более 50 граждан Узбекистана проживает в Мамадышском районе Татарстана. В среду они участвовали в досрочных выборах президента своей страны – такая возможность была организована на площадке нижнеошминского Дома культуры. Об этом пишет издание «Нократ».

Присутствовавший на выборах первый секретарь Генерального консульства Республики Узбекистан в городе Казани Азизбек Разаков отметил, что между Узбекистаном и Татарстаном сложились дружественные взаимоотношения, заключены долгосрочные договоры на взаимовыгодных условиях.

«И эти выборы организованы на высоком уровне, с соблюдением всех антиковидных мер. Граждане нашей республики проявляют большую сознательность, явка на участках хорошая», – заметил дипломат.



Житель села Нижняя Ошма, гражданин Узбекистана Нурхан Алиев проживает здесь уже 9 лет, работает в АПК «Продовольственная программа» животноводом. Он одним из первых пришел на избирательный участок.

«В последнее время редко бываю на родине, но ее политикой и жизнью всегда интересуюсь. Семья живет в Узбекистане. Благо, есть интернет и мобильная связь. Общаемся ежедневно. Спасибо за то, что создали для нас возможность участвовать на выборах. Это для каждого узбека очень важно», – сказал мужчина.

Те, кто по каким-либо причинам не смог явиться на досрочное голосование, могут в день основных выборов 24 октября отдать свой голос в Генеральном консульстве Республики Узбекистан в Казани с 8.00 до 20.00 часов по адресу: ул. Спартаковская, дом 6.