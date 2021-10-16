Граждане Узбекистана приняли участие в выборах Президента страны в Камском Устье

Фото: газета «Волжские зори»

Граждане Республики Узбекистан, находящиеся в Камско-Устьинском районе, смогли принять участие в досрочном голосовании на выборах Президента своей родины. В районном Доме культуры поселка Камское Устье работал избирательный участок для граждан Узбекистана. Об этом пишет газета «Волжские зори».

Транспорт для передвижения избирателей предоставила районная администрация. Контролировали процесс замруководителя исполкома по социальным вопросам Елена Сороковнина и заместитель главы Камско-Устьиского района Газинур Габидуллин.

Елена Сороковнина сообщила, что часть граждан прибыли из Теньковского сельского поселения, где они работают в ООО «Торговый Дом „Кедр“», часть из поселка Камское Устье — в основном, это рабочие ООО «Вираж плюс», еще двое приехали из города Тетюши.

В целом в досрочном голосовании на избирательном участке в Камском Устье приняли участие 85 человек.