Граждане Узбекистана голосовали за своего Президента в Татарстане

Находящиеся по разным причинам в Татарстане граждане Узбекистана, которые не смогут принять участие в выборах Президента своей страны 24 октября у себя дома, голосуют здесь. Для них в период досрочного голосования – с 14 по 20 октября – в республике открыты избирательные участки.

Сегодня своим избирательным правом досрочно воспользовались граждане Узбекистана, проживающие в Ютазинском и Рыбно-Слободском районе республики.

Как пишет «Ютазинская новь», с выездной избирательной комиссией на избирательный участок в поселок Уруссу приехал генеральный консул Республики Узбекистан Фариддин Насриев.

«Он отметил, что в выборах участвуют кандидаты от пяти зарегистрированных в Узбекистане партий. Это Экологическая партия, “Милли тикланши”, Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), народно-демократическая партия (НДПУ) и “Адолат” (“Справедливость”)», – сообщает издание.

В Ютазинском районе проживает 117 граждан Узбекистана, а в Рыбно-Слободском – более 40.