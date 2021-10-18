Граждане Узбекистана голосовали за своего Президента в Татарстане
Находящиеся по разным причинам в Татарстане граждане Узбекистана, которые не смогут принять участие в выборах Президента своей страны 24 октября у себя дома, голосуют здесь. Для них в период досрочного голосования – с 14 по 20 октября – в республике открыты избирательные участки.
Сегодня своим избирательным правом досрочно воспользовались граждане Узбекистана, проживающие в Ютазинском и Рыбно-Слободском районе республики.
Как пишет «Ютазинская новь», с выездной избирательной комиссией на избирательный участок в поселок Уруссу приехал генеральный консул Республики Узбекистан Фариддин Насриев.
«Он отметил, что в выборах участвуют кандидаты от пяти зарегистрированных в Узбекистане партий. Это Экологическая партия, “Милли тикланши”, Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), народно-демократическая партия (НДПУ) и “Адолат” (“Справедливость”)», – сообщает издание.
В Ютазинском районе проживает 117 граждан Узбекистана, а в Рыбно-Слободском – более 40.
На избирательный участок в поселок Алексеевский в понедельник пришли 32 представителя узбекского народа, уточняют «Сельские горизонты» из Рыбной Слободы.
Шерзод Юлдашев живет в Азнакаевском районе всего шесть месяцев. Парень, приехавший вслед за родителями, работает здесь поваром, он стал самым молодым голосующим, пишет «Азнакаево».
Выездное предварительное голосование в Азнакаево провели представители Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации.
«Представители нашего избирательного участка будут работать в районах и городах Татарстана с 14 по 20 октября. Если раньше в выборах могли участвовать только граждане, состоящие на учете в нашем посольстве, то теперь проголосовать может каждый гражданин Узбекистана<…>. Для этого необходимо лишь иметь паспорт гражданина Узбекистана», – разъяснил генеральный консул Республики Узбекистан в Казани, председатель избирательной комиссии Фариддин Насриев.