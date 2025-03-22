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Происшествия 22 марта 2025 10:18

Граждане Средней Азии, которые организовали теракт в «Крокусе», объявлены в розыск

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Шестеро граждан из Средней Азии, которые занимались организацией теракта в «Крокус сити холл», объявлены в розыск.

Как сообщает ТАСС, сейчас они находятся за рубежом, из-за этого заочно арестованы и объявлены в розыск. По версии следствия, именно они завербовали четверых исполнителей теракта – Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду.

Исполнители теракта, как и их 15 пособников, содержатся под стражей. После ознакомления обвиняемых с материалами дела они предстанут перед судом.

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