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Общество
29 декабря 2021  05:13

Граждане смогут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином на Госуслугах

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На Госуслугах заработал новый социальный сервис, с помощью которого граждане смогут подать заявление в Пенсионный фонд РФ о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Заявляющемуся нужно проживать на территории России и иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах РФ, при этом быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход, не надо — хватает согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.

Период ухода засчитывается в страховой стаж и отражен в индивидуальном лицевом счете. 

Компенсационная выплата устанавливается гражданину, ухаживающему за инвалидом I группы (исключение —инвалид с детства I группы), гражданином старше 80 лет или престарелым гражданином, нуждающимся в уходе согласно заключению лечебного учреждения.

Ежемесячную выплату получает гражданин, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

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