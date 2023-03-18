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Общество 18 марта 2023 01:54

Граждане РФ смогут находиться в Индии не более 180 дней в год по электронной турвизе

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Индия ограничила время пребывания граждан России на территории страны 180 днями в календарном году. Об этом сообщает посольство РФ в Нью-Дели в своем Telegram-канале.

«Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», — отмечается в публикации.

Ранее Бюро иммиграции индийского Министерства внутренних дел опубликовало официальные разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз.

Изменения распространяются на уже выданные электронные визы. В дипмиссии посоветовали россиянам обновить ранее оформленные документы.

За дополнительными сведениями рекомендовано обращаться в региональные отделения регистрации иностранцев МВД Индии через соответствующий портал.

#индия
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