Граждане, находящиеся в СИЗО, смогут проголосовать на выборах Раиса РТ

В Татарстане 12 сентября организуют голосование на выборах высших должностных лиц субъектов – в том числе и на выборах Раиса республики для граждан, находящихся в СИЗО. Голосование проведут за два дня до основной даты голосования, сообщила пресс-служба ЦИК РТ.

Напомним, что в рамках подготовки к Единому дню голосования 14 сентября 2025 года ЦИК РФ утвердила порядок организации голосования лиц, находящихся в следственных изоляторах, которые находятся за пределами региона, где у них есть активное избирательное право.

«Татарстан входит в число регионов, где будут организованы специальные избирательные участки для голосования лиц, содержащихся под стражей и находящихся за пределами своего региона. Это важный шаг в обеспечении доступности и законности избирательного процесса», - отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Для проведения голосования в СИЗО формируются специальные участковые избирательные комиссии. Всего в рамках кампании 2025 года по стране будет образовано 78 специальных УИК в 87 СИЗО.

Заместитель председателя ЦИК России Эльмира Хаймурзина напомнила, что пилотный проект был запущен в 2023 году, а уже в 2024-м впервые проведено голосование данной категории избирателей. Этот механизм расширяет возможности для голосования граждан, находящихся в СИЗО.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Документы о выдвижении на должность Раиса РТ в республиканский ЦИК подали Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).