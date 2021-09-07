Граждане Китая и Индии привились от коронавируса в челнинской поликлинике

Еще двое иностранцев привились от новой коронавирусной инфекции в поликлинике №7 Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Управлении здравоохранения Автограда.

Юй Гаожань приехал из Китая больше полугода назад. Молодой специалист работает директором службы качества на заводе «Haier».

Первую прививку от Covid-19 иностранец сделал в Китае. На родине Юй привился препаратом «Синовак».

Время повторной вакцинации пришлось на пребывание молодого человека в России. В городской поликлинике №7 он сделал прививку вакциной «Спутник Лайт». После вакцинации Юй Гаожань получил сертификат на двух языках.

Еще один иностранный гражданин, привившийся в 7-ой поликлинике Автограда, – выходец из индийского города Тамил Наду Дасаппан Аравиндараман.

В Челнах Аравиндараман работает консультантом по планированию производства грузовых автомобилей и специальной техники.

Как рассказал сам молодой специалист, после прививки он чувствует себя хорошо.