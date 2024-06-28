Граждане Ирана смогли проголосовать за своего президента из Казани

Синий (бирюзовый) цвет – национальный цвет Ирана

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Генеральном консульстве Исламской Республики Иран сегодня, 28 июня, проходят выборы Президента страны. Кто на них пришел и когда ждать результата – в репортаже «Татар-информа».

Для Ирана эти выборы стали внеочередными, поскольку чуть больше месяца назад, 19 мая, в авиакатастрофе погиб экс-президент Ибрахим Раиси, который провел на должности меньше трех лет. Это был его первый срок из двух положенных. После его смерти у Ирана, согласно Конституции, есть 50 дней на выбор следующего главы государства. 40 из них уже прошли.

Если сегодня ни один из четырех кандидатов не наберет 50% голосов, будет объявлен второй раунд голосования уже с двумя ведущими кандидатами. На всех участках голосование проходит в один день с 8:00 до 18:00 с возможным продлением на 2 часа.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

По словам Генерального консула ИРИ в Казани Давуда Мирзахани, по всему миру сегодня работают 244 избирательных участка. Шесть из них расположены в российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Казани и Чебоксарах.

«У кандидатов, которые сегодня участвуют в выборах, разные идеологии в рамках идеологии Исламской Республики Иран. Это особенность этих выборов, и мы считаем, что в этот раз намного больше людей примет участие в голосовании», – сказал Мирзахани.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Казани проживают около двух тысяч граждан Ирана и, по словам консула Мансура Хоссейни, около 90% – студенты. По его данным, к полудню в Генконсульстве проголосовали около 150-200 человек. Несмотря на то что руководитель Исламской Республики Иран и духовный лидер аятолла Али Хаменеи призывал иранцев побеждать врагов высокой явкой, для многих студентов выборы пришлись на конец сессии и застали их на пути домой.

«Мы не можем говорить, сколько человек придет, потому что в Казани проживают в основном иранские студенты. После сдачи экзаменов они уезжают домой», – сказал Хоссейни.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Для голосования необходим лишь паспорт гражданина Ирана или иной документ, подтверждающий иранское гражданство. Люди приходят в консульство небольшими группами по 2-5 человек. Чаще всего это действительно компании студентов, которые пришли оставить свой голос после занятий. В небольшом помещении, отстояв очередь и предоставив документ, гражданин прописывает на бюллетене номер кандидата и макает свой палец в синюю краску. Краска будет держаться около суток, подтверждая, что этот гражданин уже голосовал.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Студент кафедры стоматологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Амир Хусейн Хабиби считает себя активным гражданином. Сначала он не видел ни в ком из кандидатов будущего президента своей страны, но позже выбрал экс-министра здравоохранения Ирана Масуда Пезешкиана.

«Во время голосования у нас есть возможность выбрать будущие цели нашей страны. Когда мы выбираем президента, мы выбираем его образ мышления, его цели и его характер. У каждого из кандидатов они отличаются, и я выбираю то, что я считаю для страны лучшим», – сказал Амир.