Происшествия 11 марта 2026 16:23

Граждан Украины обвиняют в создании ОПГ для воровства нефти из Татарстана

Четверых граждан Украины заочно обвинили в создании преступного сообщества для кражи нефти из Татарстана.

Как сообщают в прокуратуре РТ, в 2006-2007 годах фигуранты, находясь не на территории РФ, создали преступное сообщество и украли более 850 тысяч тонн нефти из РТ, поставленную через компанию-посредника. Татарстанской нефтедобывающей компании был причинен ущерб 10,8 миллиардов рублей.

На имущество обвиняемых и акции связанной с ними фирмы наложили аресты общей суммой 20,7 миллиардов рублей. Дело рассмотрит Альметьевский городской суд.

#прокуратура рт #Украина #нефть #Альметьевск
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

