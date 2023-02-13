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Политика
13 февраля 2023  07:49

Граждан США призвали срочно покинуть Россию из-за «риска мобилизации»

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Гражданам США рекомендовано отказаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» украинского конфликта. Тех же, кто уже находится на территории РФ, призвали немедленно покинуть страну. Такое сообщение появилось на сайте американской дипмиссии, сообщает РБК.

В посольстве полагают, что власти могут отказать находящимся в РФ американцам в получении двойного гражданства, лишить их возможности воспользоваться консульской помощью США и подвергнуть мобилизации, запретив покидать страну.

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными», — отметили в дипмиссии.

Напомним, что 24 февраля прошлого года Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. После этого американское посольство уже несколько раз призывало американцев уехать из РФ.

#посольство США
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