Гранты в 115 тыс. рублей за подготовку олимпиадников получат 13 учителей татарского языка

В Татарстане 13 учителей татарского языка и литературы получат гранты в размере 115 тыс. рублей за подготовку призеров олимпиад. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Для участия в конкурсе на соискание гранта в этом году поступило 52 заявки. Победителями конкурсного отбора стали 13 соискателей гранта, набравшие наибольшее количество баллов. Им выплатят единовременный грант в размере 115 тыс. рублей», — отметили в министерстве.

В частности, победителями конкурса стали учителя родного (татарского) языка и литературы Гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей Актаныша, школы-интерната с углубленным изучением отдельных предметов для одаренных детей Сабинского района, Арской средней школы №6, Нурминской средней школы Балтасинского района, казанского лицея №121, гимназии №1 Альметьевска, лицея №2 Мамадыша, Изминской средней школы Сабинского района, Урмышлинской основной школы Лениногорского района, татарской гимназии №2 при КФУ, Федоровской средней школы Кайбицкого района, Исенбаевской средней школы Агрызского района и кукморской средней школы №3.

Конкурс на соискание гранта «Поддержка учителей татарского языка и литературы за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе и Международной олимпиады по татарскому языку» проходил с 25 мая по 10 июня.