news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 декабря 2025 14:48

Гранты на полмиллиона рублей на проекты по сохранению языков учредили в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Гранты на полмиллиона рублей на проекты по сохранению языков учредили в Татарстане
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о запуске новой грантовой программы. Средства направят на поддержку инициатив по сохранению, изучению и развитию государственных языков республики и языков народов, проживающих в регионе. Постановление размещено на официальном портале правовой информации РТ.

Победители конкурса получат по 500 тыс. рублей. Общий годовой фонд программы составляет один миллион рублей. Отборы планируется проводить регулярно – не реже пяти раз в год.

На грант могут претендовать организации, зарегистрированные в Татарстане не менее одного года. Для получения финансирования проект должен соответствовать двум ключевым условиям:

  • вовлечение в мероприятия минимум 50 участников;
  • информационная открытость (не менее трех публикаций в СМИ о ходе работ).

Экспертная комиссия будет оценивать заявки по нескольким параметрам: актуальность и социальная значимость, квалификация команды, реалистичность и измеримость результатов, а также обоснованность бюджета.

Новая мера поддержки призвана укрепить языковое многообразие в республике и стимулировать общественные проекты в этой сфере.

#родной язык #грант #сохранение языков
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025
«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

24 декабря 2025