Гранты на полмиллиона рублей на проекты по сохранению языков учредили в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о запуске новой грантовой программы. Средства направят на поддержку инициатив по сохранению, изучению и развитию государственных языков республики и языков народов, проживающих в регионе. Постановление размещено на официальном портале правовой информации РТ.

Победители конкурса получат по 500 тыс. рублей. Общий годовой фонд программы составляет один миллион рублей. Отборы планируется проводить регулярно – не реже пяти раз в год.

На грант могут претендовать организации, зарегистрированные в Татарстане не менее одного года. Для получения финансирования проект должен соответствовать двум ключевым условиям:

вовлечение в мероприятия минимум 50 участников;

информационная открытость (не менее трех публикаций в СМИ о ходе работ).

Экспертная комиссия будет оценивать заявки по нескольким параметрам: актуальность и социальная значимость, квалификация команды, реалистичность и измеримость результатов, а также обоснованность бюджета.

Новая мера поддержки призвана укрепить языковое многообразие в республике и стимулировать общественные проекты в этой сфере.