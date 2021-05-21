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Ру Тат
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21 мая 2021  12:32
Арсений Каримов

Гранты на 8 млн рублей от ФСИ выиграли четыре IT-стартапа из Татарстана

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Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсного отбора IT-проектов по программе «Старт-1». Всего выделены 160 инициатив, среди которых четыре созданы разработчиками из Татарстана. Они получили гранты по 2 млн рублей, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Проекты для программы «Стар-1» подбирались по шести направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

Один из татарстанских проектов, получивших грант, — это интеллектуальная система поддержки принятия решений «Умная скважина». Основанная на многопараметрическом анализе и методах машинного обучения идея оказалась отобрана по направлению «Цифровые технологии». 

Еще три стартапа из РТ получили гранты по направлению «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии». Они предполагают создание системы беспилотного пилотирования самолетов, переработку отходов вспененного полистирола и разработку системы, помогающей определить место однофазного замыкания на землю в распределительных сетях.

Вплоть до 31 мая продолжается заявочная кампания на новый сезон конкурсного отбора программы «Старт-1». Подать заявку можно через систему АС Фонд-М.

#минцифры рт #ит-проекты
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