Гранты до 300 млн рублей смогут получить татарстанские компании из моногородов

Компании из татарстанских моногородов могут получить грантовую поддержку от 10 до 300 млн рублей на разработку отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, а также внедрения российских решений в сфере информационных технологий, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Грантами от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) будут поощрены приоритетные направления государственной поддержки на 2021 год. Они утверждены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий внедрения предпринимательской деятельности.

На реализацию названных мер федеральным бюджетом предусмотрено 3,8 млрд рублей.

Из ныне существующих направлений значимыми являются инженерное ПО, системы управления, планирования ресурсов предприятия, новые коммуникационные интернет-технологии, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), робототехнические комплексы, системы управления робототехническим оборудованием и другие направления.

Подробнее о требованиях и условиях предоставления грантов – на официальном сайте РФРИТ.