Грантовую поддержку СИБУРа получат 11 социальных проектов из Казани

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В Казани на заседании общественного совета «Казаньоргсинтеза» наградили победителей грантового конкурса «Формула хороших дел». В 2026 году поддержку получат 11 социальных инициатив, а сама программа социальных инвестиций СИБУРа отмечает десятилетие.

Благодарственные письма руководителям учреждений – авторам лучших проектов – вручил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. Большая часть проектов носит просветительский и экологический характер. Гранты также направят на охрану окружающей среды, развитие культуры и инклюзивные проекты.

Среди победителей – школа №135 с проектом «ALChemist», интеллектуальным командным квестом по химии для учеников 8–11 классов с элементами искусственного интеллекта. Другой проект предложил лицей Иннополис. Он проведет «Иннохакатон трех столиц», где участники будут работать над инновационными решениями в сфере IT и цифровых сервисов.

Ученики гимназии №107 «Открытие» под руководством директора Анастасии Акмаевой создадут цикл научно-популярных фильмов «Формула Открытия». Это шесть короткометражек с экспериментами по химии, нацеленных на популяризацию естественных наук.

«Наши ученики совместно с киноклубом "Открытие" снимут 6 научно-популярных обучающих видео. Этот цикл короткометражных фильмов с экспериментами по химии нацелен на популяризацию естественных наук, нефтегазовых и химических технологий. Так мы в доступной форме, простым языком будем рассказывать о важном. Благодаря партнерству с СИБУРом дети были вовлечены не только в химический процесс, но и в изучение мультимедиа, теперь они сами создают образовательные фильмы. Это позволяет говорить о том, что современная школа – это не только оценки и знания, она помогает развивать новые навыки и умения, которые можно применять на практике», – поделилась Акмаева.

Гимназия №94 организует первую физико-химическую олимпиаду имени В.П. Лушникова для учеников Кировского и Московского районов. Директор гимназии Лариса Кузьменко выразила надежду, что олимпиада получит продолжение и выйдет на городской уровень.

«Через организацию для учеников Кировского и Московского районов физико-химической олимпиады мы сможем развивать знание химии и физики среди учащихся девятых-одиннадцатых классов. Спасибо СИБУРу за то, что заметили наш проект, помогли нам с финансированием. Надеюсь, наша олимпиада получит своё продолжение, у нее есть потенциал выйти на городской уровень. Это позволит учащимся расширить свои знания, получить новые знакомства, показать себя», – сказала она.

Менеджер службы связи с госорганами «Казаньоргсинтеза» Анна Князева напомнила, что в этом году программе «Формула хороших дел» исполняется 10 лет. В Казани программа работает четыре года, за это время реализовано 78 проектов. Всего в 2026 году на конкурс в 17 городах поступило 535 заявок, победителями стали авторы 162 инициатив.