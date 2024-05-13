«Granta от имени Раиса»: На турнире по национальной борьбе Кореш разыграют автомобиль

В рамках «Изге Болгар җыены - 2024» на традиционном турнире по национальной борьбе Кореш разыграют автомобиль Lada Granta от имени Раиса РТ Рустема Минниханова. Об этом сообщил руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров во время пресс-конференции, посвященной XIV Всероссийскому форуму татарских религиозных деятелей.

«Традиционно во время “Изге Болгар җыены” Федерация кореш России проведет турнир по национальной борьбе – Кореш. Абсолютный батыр получит автомобиль Lada Granta от имени Раиса РТ Рустема Минниханова», – сказал Шакиров.

В соревнованиях примут участие члены сборной РФ по Кореш. В прошлом году Джамал Фейзиев, абсолютный батыр по борьбе на поясах из Азербайджана, выиграл мотоцикл.

Напомним, что сборная была сформирована в апреле по итогам Чемпионата России в Казани. Кореш впервые будет представлен как один из 30 видов спорта на Играх стран БРИКС, которые пройдут с 12 по 24 июня 2024 года.