Грант «Лучший билингвальный детский сад» получат 30 дошкольных организаций РТ

В Татарстане 30 дошкольных образовательных организаций стали лауреатами гранта «Лучший билингвальный детский сад». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

«В этом году на соискание гранта заявились 35 дошкольных образовательных организаций из 31 муниципального образования республики», – говорится в сообщении.

По итогам конкурсного отбора получателями гранта стали детсады №177, 5, 348 и 252 Казани, Высокогорский детский сад «Сандугач», детский сад №5 поселка Уруссу, детсад №27 «Теремок» Чистопольского района, Джалильский детский сад №3 «Аленушка» Сармановского района, детский сад №99 «Кубэлэк» Нижнекамского района, Арский детский сад №1, детский сад «Солнышко» Буинска, детский сад №28 «Сказка» Бугульминского района.

Грантовые средства также получат детсад №24 «Васильки» села Осиново Зеленодольского района, детский сад №111 «Батыр» Набережных Челнов, Муслюмовский детский сад общеразвивающего вида «Карлыгач», детсад №32 «Садко» Елабужского района, детсад №5 «Бэлэкэч» Богатых Сабов, Стародрожжановский детский сад №2 «Сказка», Новошешминский детский сад «Ландыш», Алексеевский детский сад №1 «Ромашка».

Кроме того, грант выиграли детский сад №7 Актаныша, азнакаевский детсад №2 «Теремок», тетюшский детсад «Малыш», детсад «Лейсан» Аксубаевского района, детский сад №11 «Ландыш» Мамадыша, детский сад «Кынгырау» села Большие Кляри Камско-Устьинского района, детский сад деревни Аш-Бузи Кукморского района, детсад №7 «Малыш» Агрыза, детский сад «Ивушка» ЖК «Усадьба Царево» Пестречинского района и детский сад «Теремок» села Базарные Матаки Алькеевского района.

Конкурс на соискание гранта проводится в Татарстане ежегодно с 2013 года. Он направлен на популяризацию билингвального образования дошкольников, а также на поощрение лучших педагогов по обучению детей государственным языкам республики.

Всего с 2013 по 2025 год обладателями гранта стали 238 дошкольных образовательных организаций республики.

Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Молодежь и дети».